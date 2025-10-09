Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:58

Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ

Суд на 1 год и 8 месяцев лишил прав устроившую ДТП дочь главаря ОПГ Цапка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасию Цапок суд лишил прав на управление автомобилем на срок 1 год и 8 месяцев, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее девушка на Mercedes протаранила дом в селе Николаевка под Таганрогом.

Отмечается, что во время ДТП Цапок была пьяна. Суд также оштрафовал ее на 45 тыс. рублей.

Дочь покойного криминального авторитета устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка 28 сентября. Никто в доме не пострадал, поскольку в момент аварии его жильцы ушли в гости. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать Анастасию. По словам очевидцев, девушка вела себя агрессивно, угрожала правоохранителям.

После этого РЕН ТВ опубликовал кадры с места ДТП. По данным телеканала, туда приезжала жена криминального авторитета Анжела-Мария.

Между тем хозяин дома, который протаранила Цапок, отказался от компенсации от администрации и собирается идти в суд. Владельца разрушенного дома не устроила сумма помощи от местных властей.

суды
ОПГ
права
аварии
