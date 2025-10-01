Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:44

Хозяин протараненного «мерседесом» дома будет судиться с дочкой Цапка

Житель протараненного машиной дома намерен отсудить компенсацию у дочери Цапка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хозяин дома в селе Николаевка, который протаранила на Mercedes AMG GT 63S дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасия Цапок, отказался от компенсации от администрации и собирается идти в суд, передает Telegram-канал Baza. Владельца разрушенного дома не устроила сумма помощи от местных властей.

Мужчина заявил, что пока не будет ремонтировать дом, а вместо этого дождется проведения экспертизы и потом пойдет в суд, чтобы добиться компенсаций от девушки. По данным канала, на переговоры с пострадавшими приезжала вдова Сергея Цапка Анжела-Мария, но решить вопрос ей не удалось.

В ближайшее время суд рассмотрит дело Анастасии Цапок. Девушка рискует лишиться водительских прав на два года. По данным журналистов, пока что дочь главы кущевской ОПГ залегла на дно и не отвечает на сообщения и звонки.

Дочь покойного криминального авторитета устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка 28 сентября. Никто в доме не пострадал, поскольку в момент аварии его жильцы ушли в гости. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать Анастасию. По словам очевидцев, девушка вела себя агрессивно, угрожала правоохранителям и могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

До этого стало известно, что Цапок оставил дочке солидное наследство: у нее есть счета и недвижимость в Ростове-на-Дону. Она также часто путешествует и регулярно публикует в соцсетях фото из ОАЭ и Испании.

