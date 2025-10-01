Богатое наследство, курорты: как живет дочка Цапка, въехавшая в чужой дом

В ночь на 28 сентября дочь бывшего главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка протаранила жилой дом в селе Николаевка под Таганрогом в Ростовской области. По словам свидетелей, после ДТП девушка вела себя агрессивно и обещала уволить сотрудников ГИБДД. Что произошло, как живет девушка, где ее родственники — в материале NEWS.ru.

Кто такая Анастасия Цапок

Анастасии Цапок 25 лет. Ее отец, авторитет Сергей Цапок, оставил дочке солидное наследство — счета, недвижимость в Ростове-на-Дону. Девушка живет в пентхаусе на набережной Дона, официально нигде не работает. Несколько лет назад она купила львенка за 80 тысяч рублей и теперь растит его в квартире, полы которой устланы пушистыми коврами. Анастасия публикует снимки с экзотическим питомцем в социальных сетях. Под одним из них красуется лишь одно слово: «Любовь».

Судя по странице Анастасии в соцсети, она обожает путешествовать по миру. Испания, Арабские Эмираты — вот где Анастасии довелось побывать за последние годы.

«В голове лишь ветер», — подписан один из ее снимков, на котором она ведет машину.

«Им не нравится, как я себя веду, но мне все равно», — заявила она под другим фото.

Как Анастасия Цапок попала в ДТП

В ночь на 28 сентября, находясь за рулем люксового Mercedes AMG GT 63S в состоянии алкогольного опьянения, девушка протаранила частный дом в селе Николаевка, повредив стену и крышу здания. В салоне автомобиля вместе с дочерью главы кущевской ОПГ находился, предположительно, сын местного прокурора.

«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал ей парень с пассажирского кресла после ДТП, потом подошел к ней и поцеловал. Затем он стал кричать на приехавших полицейских, угрожая, что те встанут на колени, если у него и его девушки будут проблемы. Также очевидцы рассказали, что Анастасия тоже вела себя агрессивно. Она угрожала сотрудникам ГИБДД и обещала им увольнение.

В результате ДТП никто не пострадал. Владелец дома, 63-летний Николай, рассказал, что две комнаты «разнесло полностью», в том числе всю мебель и технику. Дочь Цапка мужчине не звонила и прощения не просила.

Анастасия Цапок Фото: Социальные сети

Сколько составил ущерб после ДТП Анастасии Цапок

По сообщениям SHOT, после ДТП на место приезжала бывшая жена криминального авторитета Анжела-Мария, пытаясь замять произошедшее. Она предлагала деньги.

«Она все осмотрела и заявила, что все оплатит, восстановит и все будет хорошо», — рассказал Николай. Но затем, по его словам, женщина перестала выходить на связь.

Николай утверждает, что парень, представившийся «сыном прокурора», тоже обещал ремонт. Он говорил, что работы обойдутся примерно в 350 тысяч. Но он тоже так и не появился. По данным Mash, ущерб от ДТП составил около пяти миллионов рублей: три миллиона уйдет на восстановление машины, остальное — на ремонт дома.

Что о ДТП с Анастасией Цапок говорят в Госдуме

́Правоохранительные органы должны изъять незаконно нажитое имущество у дочери криминального авторитета Сергея Цапка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, у девушки, проломившей стену жилого дома на своем Mercedes, не могло быть собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.

«Поскольку папаня является махровым бандитом, осужденным за тяжкие преступления как лидер банды, остается вопрос к правоохранительным органам, почему они не все изъяли у его семьи. Потому что она явно не сама заработала себе на машину и так далее, потому что у нее нет талантов. С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на кровавом автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом, смертями и убийством. Надо посмотреть все, что у них осталось, и все изъять у этой поганой семейки», — высказался Милонов.

По мнению депутата, дочь главы кущевской ОПГ продолжает вести асоциальный образ жизни, аналогичный поведению ее отца. По словам Милонова, в связи с этим особый вопрос вызывает присутствие в ее машине якобы сына прокурора Таганрога. Депутат уточнил, что в таком случае инцидент бросает тень на органы прокуратуры в целом и требуется тщательное разбирательство.

«Знаете, я не считаю, что дети должны отвечать за родителей, но тут, видимо, произошел генетический сбой. Дочка Цапка идет по пути своего отца: выпивает, устраивает ДТП, угрожает полицейским. Другой нюанс — это присутствие сына прокурора Таганрога в ее машине. Если этот факт подтвердится, то там, конечно, будут огромные вопросы. Я думаю, что новый генпрокурор РФ Александр Гуцан не будет положительно смотреть на то, что дети прокуроров вместе с отпрысками отъявленных бандитов-головорезов в пьяном виде рассекают на машинах», — подытожил Милонов.

Сергей Цапок Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Что известно о семье главаря кущевской ОПГ

Отец Анастасии — Сергей Цапок, осужден на пожизненный срок за зверские убийства в Кущевском районе Краснодарского края. В 1990-е годы члены его банды занимались рэкетом, грабежами и изнасилованиями. В ноябре 2010 года они устроили массовое убийство 12 человек, в том числе четырех детей. В 2013-м суд приговорил главаря к пожизненному заключению, другие участники группы получили разные сроки лишения свободы.

Цапок сидел в одиночной камере в следственном изоляторе № 1 Краснодара. После того как его подельник Игорь Черных по кличке Амур наложил на себя руки, Сергей почувствовал себя плохо. Врачи осмотрели его и диагностировали инсульт. В ночь на 7 июля 2014 года врач пришел проверить состояние осужденного, но тот был мертв.

Мать Сергея Цапка, которая сейчас живет в Кущевской, местные называют Цапчихой. Она не раз заявляла, что через суд хочет вернуть хотя бы часть их семейных активов и возродить сельскохозяйственную артель. Ее предприятие было единственным работодателем в Кущевской. Лояльным сотрудникам давались привилегии, с остальными могли жестоко расправиться.

