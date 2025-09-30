Дочь главы ОПГ Цапка протаранила дом на Mercedes: что известно, последствия

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом, передает Telegram-канал Mash. Что об этом известно, какими будут последствия для девушки?

Что известно о ДПТ с участием дочери Цапка

По данным источника, девушка, находившаяся за рулем люксового Mercedes AMG GT 63S, в ночь на 28 сентября протаранила частный дом, проломив стену и повредив крышу.

Как отметили в канале, в салоне автомобиля вместе с дочерью главы кущевской ОПГ находился, предположительно, сын прокурора Таганрога. По свидетельствам очевидцев, девушка могла быть пьяна и вела себя агрессивно, угрожала сотрудникам ГИБДД и обещала им увольнения. В результате ДТП никто не пострадал, хозяева дома в момент происшествия находились в гостях, уточняют авторы канала.

Владелец дома Николай, однако, сообщил Telegram-каналу SHOT, что на момент аварии был дома. Он не пострадал, но, по его словам, две комнаты разнесло полностью, в том числе всю мебель и технику. Дочь Цапка мужчине не звонила и прощения не просила, зато в день ДТП к нему приехала ее мать Анжела-Мария. Как отметил Николай, женщина все осмотрела и заявила, что оплатит ремонт. Но после этого она перестала выходить на связь.

Накажут ли дочь Цапка за ДТП

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что правоохранительные органы должны изъять незаконно нажитое имущество у дочери криминального авторитета.

«Поскольку папаня [попавшей в ДТП под Таганрогом девушки Цапок] является махровым бандитом, осужденным за тяжкие преступления как лидер банды, остается вопрос к правоохранительным органам, почему они не все изъяли у его семьи. Потому что эта мокрица явно не сама заработала себе на машину и так далее, потому что у нее нет ни мозгов, ни талантов. С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на кровавом автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом, смертями и убийством», — сказал Милонов.

Он отметил, что дочь главы ОПГ продолжает вести асоциальный образ жизни, аналогичный поведению ее отца. По словам Милонова, в связи с этим вызывает вопрос присутствие в ее машине сына прокурора Таганрога.

«Я не считаю, что дети должны отвечать за родителей, но тут, видимо, произошел генетический сбой. Дочка Цапка идет по пути своего отца, выпивает, устраивает ДТП, угрожает полицейским. Другой нюанс — это присутствие сына прокурора Таганрога в ее машине. Если этот факт подтвердится, то там, конечно, будут огромные вопросы. Я думаю, что новый генпрокурор РФ Александр Гуцан не будет положительно смотреть на то, что дети прокуроров вместе с отпрысками отъявленных бандитов-головорезов в пьяном виде рассекают на машинах», — добавил депутат.

Кто такой Сергей Цапок

На скамье подсудимых Сергей Цапок, обвиняемый в убийстве 12 человек в станице Кущевской, в ходе слушания по делу банды «Цапковские» в Краснодарском краевом суде Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости На скамье подсудимых Сергей Цапок, обвиняемый в убийстве 12 человек в станице Кущевской, в ходе слушания по делу банды «Цапковские» в Краснодарском краевом суде Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Организованная преступная группа под руководством Сергея Цапка совершала преступления в станице Кущевской Краснодарского края в период 1990-х и 2000-х годов. Банда известна благодаря серии жестоких убийств, включая массовое убийство 12 человек, включая детей, в 2010 году. После раскрытия преступлений члены группировки были осуждены на пожизненный срок. Главарь ОПГ скончался от инсульта, не дождавшись рассмотрения своей апелляции в Верховном суде России.

