Пугачева сохранила права на свои песни в РФ: сколько она за них получает

Певица Алла Пугачева сохранила в России права на 166 музыкальных произведений, сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр правообладателей. Сколько она получает за свои песни?

Сколько Пугачева зарабатывает на песнях в РФ

По данным источника, Пугачева является композитором более 140 песен и автором более 40 текстов. В 22 случаях она указана как автор и композитор одновременно. В общей сложности исполнительнице принадлежат права на 166 композиций.

По словам юриста Ирины Остапчук, артистка может получать выплаты за исполнение ее песен другими музыкантами с помощью Российского авторского общества (РАО).

«За публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что ежегодный заработок Пугачевой в России составляет около 28 млн рублей. Эта сумма включает доходы от использования ее композиций на отечественных музыкальных площадках, а также выплаты по которым осуществляются через РАО.

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Могут ли Пугачеву лишить отчислений и прав на ее песни

Законодательство позволяет лишить Примадонну отчислений, так как данный тип авторских прав считается имущественным, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин.

«Авторские права бывают имущественные и неимущественные. Неимущественные: право на имя, право указываться как автор произведения. Неимущественных прав невозможно лишить. А есть имущественные, исключительные авторские права. Имущественная часть, как и любое имущество — автомобиль, квартира, деньги, — при определенных обстоятельствах может уходить от одного собственника к другому. Имущественные права могут отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться», — пояснил Жорин.

При этом российские власти не могут запретить упоминать артистку в качестве автора и исполнителя собственных песен, отметил он.

«Упоминать ее как автора-исполнителя — это право никто отобрать не может. А имущественные права — можно, как любую вещь», — подчеркнул адвокат.

Ранее адвокат Александр Трещев дополнил иск на 1,5 млрд рублей, поданный против Пугачевой. Он в нем потребовал лишить певицу возможности получать авторские отчисления за исполнение ее хитов на территории России.

Трещев объяснил, что ситуация, когда Пугачева после антироссийских высказываний получает деньги из РФ, недопустима. Он считает, что бизнес не должен поощрять артистов, чья позиция противоречит интересам страны.

«Продолжит жировать Примадонна, нет на нее управы», — пишут комментаторы в соцсетях.

