Магнитные бури сегодня, 30 сентября: что будет завтра, мощнейший шторм

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 30 сентября 2025 года. Правда ли начался мощнейший шторм, что будет завтра, как перенести магнитную бурю?

Будут ли магнитные бури 30 сентября и 1 октября

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 30 сентября, ожидалось преимущественно спокойное состояние магнитосферы Земли с возможными геомагнитными возмущениями между 03:00 и 06:00 мск со значением Кр = 4.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался значительно выше прогнозируемых значений: около 03:00 мск на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая), которая быстро набрала интенсивность G3 (сильная), перевалив за семь единиц. После 09:00 мск интенсивность снизилась до шести — уровня бури G2 (средняя).

«Происходит самая сильная буря за три месяца. В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. <...> События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца. <...> Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности. Импульсных ударов по планете при этом пока не было. Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой, происходившего в ходе многочисленных событий последних нескольких суток», — заявили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В условиях бури G3, отметили специалисты, возможные следующие последствия: воздействие на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты; воздействие на космические аппараты, включая увеличение сноса аппарата с орбиты; воздействие на наземные системы, такие как перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания высокочастотной радиосвязи. В лаборатории добавили, что в текущих условиях невозможно сказать, сколько это продлится.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 51%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: происходит магнитная буря уровня G2 (Kp = 6)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Портал my-calend утверждает, что сегодня ожидается магнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно прогностической оценке ИКИ РАН, завтра, 1 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 22%. Кр-индекс в течение суток ожидается на уровне трех единиц.

Как перенести магнитные бури

Успокоительные препараты и здоровый образ жизни помогут легче перенести магнитные бури, заявила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, специфических лекарств от этого природного явления не существует, однако важно сохранять спокойствие и заботиться о своем организме.

«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — объяснила врач.

Лапа подчеркнула, что для укрепления иммунитета и подготовки организма к неблагоприятным факторам необходимо избегать переутомления. Кроме того, следует беречь себя от длительного пребывания на солнце.

