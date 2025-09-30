Королевская семья Британии: новости, Уильям станет соперником Маркл

Принц Уильям после интервью канадскому актеру Юджину Леви решил создавать контент о стиле жизни, из-за чего жена принца Гарри Меган Маркл пришла в ярость, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 30 сентября?

Зачем Уильяму шоу о стиле жизни

Ранее принц Уэльский встретился с канадским актером в Виндзорском замке для эпизода, который вышел в эфир 3 октября. В шоу Уильям поприветствовал Леви на скутере, затем провел для него экскурсию по территории замка и выпил вместе с ним в пабе, рассказав о своих трудностях за последний год.

«Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам, чтобы испытать нас. И умение преодолевать эти испытания делает нас такими, какие мы есть», — сообщил Уильям.

По словам инсайдера, подобный выпуск — не разовая акция.

«Уильям понял, что контент о стиле жизни — это источник дохода и эффективный способ охватить аудиторию за пределами традиционной королевской семьи», — сказал он.

Другой источник добавил: «Он мог бы поговорить с британским вещателем, но выбор Леви на глобальной стриминговой платформе был осознанным. Уильям хочет окунуться в мир лайфстайла, не создавая впечатления, что он кого-то копирует».

Этот шаг возмутил Меган Маркл, которая развивает свой собственный лайфстайл-бренд и заключает контракты на контент с Netflix.

Друзья герцогини Сассекской заявили, что она «в ярости», считая, что ее родственник намеренно вторгается на территорию, которую она пыталась сделать своей.

«Меган считает это местью. Она только что запустила новый контент о стиле жизни на Netflix, и вдруг Уильям на Apple TV+ рассказывает о своем личном пути», — отметил инсайдер.

Кроме того, ее разозлило, что его интервью с Юджином Леви было принято публикой теплее, чем все, что она делала до сих пор.

«Такое ощущение, что он пытается затмить ее в ее же игре», — уточнил источник.

Британский король Карл III Фото: i-Images/Global Look Press

Из-за чего Карл III обиделся на Гарри

Как пишет RadarOnline, король Карл III «встревожен, шокирован и опечален» последней вспышкой гнева принца Гарри в адрес дворцового персонала. Придворные описывают его поведение как «истерику», которая грозит подорвать попытки примирения с семьей.

Монарх встретился со своим младшим сыном в начале этого месяца во время краткого возвращения Гарри в Лондон. Они провели вместе около 50 минут за чаем в Кларенс-хаусе, это была их первая личная встреча с февраля.

Скандал разгорелся после сообщений в СМИ, что Гарри был якобы «удивлен формальностями» встречи и назвал ее «неловкой». Представители принца отвергли эти слухи, отметив, что некие «люди в серых костюмах» пытаются помешать его попыткам восстановить связь с отцом. Друзья Гарри настаивают, что, по мнению Гарри, придворным нельзя доверять.

«Гарри считает, что всякий раз, когда он начинает двигаться дальше с отцом, кто-то во дворце этому мешает. Он уверен, что утечки информации направлены на то, чтобы помешать ему регулярно общаться с семьей», — сказал инсайдер.

По информации источника из дворца, король близко к сердцу воспринял последнюю «истерику Гарри». Карл III был рад провести время с сыном и подумал, что их встреча может ознаменовать собой некоторый прогресс.

«Обвинения в том, что помощники подрывают ход событий, расстроили его. Он считает это несправедливым и вредным, в то время как люди вокруг него искренне стремятся к примирению», — пояснил собеседник.

