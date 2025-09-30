Дочь криминального авторитета Цапка рискует лишиться имущества

́Правоохранительные органы должны изъять незаконно нажитое имущество у дочери криминального авторитета Сергея Цапка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, у девушки, проломившей стену жилого дома на своем Mercedes, не могло быть собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.

Поскольку папаня (Сергей Цапок, отец попавшей в ДТП под Таганрогом девушки. — NEWS.ru) является махровым бандитом, осужденным за тяжкие преступления как лидер банды, остается вопрос к правоохранительным органам, почему они не все изъяли у его семьи. Потому что эта мокрица явно не сама заработала себе на машину и так далее, потому что у нее нет ни мозгов, ни талантов. С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на кровавом автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом, смертями и убийством. Надо посмотреть все, что у них осталось, и все изъять у этой поганой семейки, — высказался Милонов.

Он отметил, что дочь главы кущевской ОПГ продолжает вести асоциальный образ жизни, аналогичный поведению ее отца. По словам Милонова, в связи с этим особый вопрос вызывает присутствие в ее машине сына прокурора Таганрога. Депутат уточнил, что данный инцидент бросает тень на органы прокуратуры в целом и требует тщательного разбирательства.

Знаете, я не считаю, что дети должны отвечать за родителей, но тут, видимо, произошел генетический сбой. Дочка Цапка идет по пути своего отца, выпивает, устраивает ДТП, угрожает полицейским. Другой нюанс — это присутствие сына прокурора Таганрога в ее машине. Если этот факт подтвердится, то там, конечно, будут огромные вопросы. Я думаю, что новый генпрокурор РФ Александр Гуцан не будет положительно смотреть на то, что дети прокуроров вместе с отпрысками отъявленных бандитов-головорезов в пьяном виде рассекают на машинах. Я не знаю прокурора Таганрога, но предполагаю, что такой человек с такими детьми, безусловно, подрывает авторитет власти, — подытожил Милонов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дочь Цапка устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом. По данным канала, девушка, находившаяся за рулем Mercedes AMG GT 63S, в ночь на 28 сентября протаранила частный дом, проломив стену и повредив крышу.