Один из ведущих членов банды Цапков погиб в зоне СВО Baza: член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне спецоперации

Член кущевской банды Сергея Цапка Андрей Быков погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов, смерть произошла еще в апреле текущего года, однако родным об этом сообщили лишь несколько дней назад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал утверждает, что Быков отправился на СВО более полутора лет назад. В начале прошлого года он получил ранение, после чего приехал на лечение домой. Тогда же в Сети была опубликована фотография Быкова в гипсе вместе с матерью Сергея Цапка.

Авторы напомнили, что Быков занимал одну из ведущих ролей в банде Цапков. Он был участником нападения на семью фермера Аметова, но, как считает следствие, лично никого не убивал. Его обвинили в нескольких убийствах в первой половине 2000-х и в разбое, осудив в 2013 году на 20 лет колонии.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело против предпринимателя Руслана Шнахова и адвоката Михаила Урвачева, которых обвиняли в краже 92 млн рублей со счета Надежды Цапок в Россельхозбанке. Адвокат Владимир Резников, участвовавший в процессе, уточнил, что решение связано с истечением срока давности.

Надежда Цапок, мать лидера банды Сергея Цапка, держала на счете деньги, заработанные ее компанией «Артекс-Агро». После массового убийства, совершенного бандой в 2010 году, активы семьи заморозили, но местные юристы нашли способ обойти ограничения.