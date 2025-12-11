Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:54

Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД

В Петербурге правоохранители провели рейд и составили свыше тысячи протоколов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате масштабного рейда полиции в Санкт-Петербурге и Ленобласти составили свыше 1200 протоколов о нарушении ПДД, рассказали в главном управлении МВД по региону. Рейд проходил с 24 ноября по 5 декабря, к нему подключились сотрудники Госавтоинспекции, а также подразделений по вопросам миграции и экономической безопасности. Особое внимание уделялось работникам курьерских служб.

У нарушителей изъяли 453 средства передвижения, включая электровелосипеды и скутеры. По линии миграционного законодательства составлено почти 3300 административных материалов. При этом 505 иностранцев, совершивших наиболее серьезные нарушения, помещены в центры временного содержания для решения вопроса об их дальнейшем выдворении или депортации.

Правоохранители также зафиксировали уголовные преступления: было возбуждено 15 уголовных дел. Из них 11 дел касаются граждан, которые пытались избежать ответственности, предлагая сотрудникам полиции взятки. Еще четыре уголовных дела возбуждены за использование поддельных документов.

Внимание полиции было направлено и на работодателей. Сотрудники экономической безопасности проверили 20 складов двух крупных сервисов доставки, изучив документы более чем 300 приезжих. В результате проверки 231 курьер привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее петербургские правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального общежития для мигрантов, организованного на территории заброшенного завода, иностранцы жили в мини-студиях в здании завода на набережной Обводного канала. Собственник помещений незаконно переоборудовал объект.

Санкт-Петербург
ПДД
Госавтоинспекция
рейды
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.