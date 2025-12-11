Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД В Петербурге правоохранители провели рейд и составили свыше тысячи протоколов

В результате масштабного рейда полиции в Санкт-Петербурге и Ленобласти составили свыше 1200 протоколов о нарушении ПДД, рассказали в главном управлении МВД по региону. Рейд проходил с 24 ноября по 5 декабря, к нему подключились сотрудники Госавтоинспекции, а также подразделений по вопросам миграции и экономической безопасности. Особое внимание уделялось работникам курьерских служб.

У нарушителей изъяли 453 средства передвижения, включая электровелосипеды и скутеры. По линии миграционного законодательства составлено почти 3300 административных материалов. При этом 505 иностранцев, совершивших наиболее серьезные нарушения, помещены в центры временного содержания для решения вопроса об их дальнейшем выдворении или депортации.

Правоохранители также зафиксировали уголовные преступления: было возбуждено 15 уголовных дел. Из них 11 дел касаются граждан, которые пытались избежать ответственности, предлагая сотрудникам полиции взятки. Еще четыре уголовных дела возбуждены за использование поддельных документов.

Внимание полиции было направлено и на работодателей. Сотрудники экономической безопасности проверили 20 складов двух крупных сервисов доставки, изучив документы более чем 300 приезжих. В результате проверки 231 курьер привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

