ФСИН ответила на данные об угрозе жизни экс-полковника МВД Захарченко Во ФСИН опровергли информацию об угрозе для жизни экс-полковника МВД Захарченко

ФСИН России опровергла появившуюся в прессе информацию об угрозе жизни осужденному за взятки на 1,4 млрд рублей бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что условия его содержания отвечают нормам действующего законодательства. Права и законные интересы заключенного не нарушались, заверили там.

Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности. Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, — отметили в ведомстве.

Упомянутая статья предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности. Кроме того, она предполагает принятие мер, устраняющих такую угрозу.

Во ФСИН сообщили, что морального или физического давления на Захарченко со стороны администрации не было и нет. То же касается и отношения к экс-полковнику со стороны других заключенных. Осужденному предоставляются свидания с супругой и телефонные звонки для связи с близкими родственниками, указывается в сообщении.

Ранее в Управлении исполнения приговоров и специального учета ФСИН России заявили, что бывшему полковнику МВД угрожает опасность со стороны заключенных. Утверждалось, что это стало основанием для отказа в переводе осужденного в другую колонию.