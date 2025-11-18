Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных Москалькова: Россия и Украина начнут обмен посылками для пленных в декабре

Сбор 2 тыс. посылок для российских и украинских военнопленных завершится к 15 декабря, после чего начнется их передача, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Договоренность достигнута в ходе диалога с Международным комитетом Красного Креста.

У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных. До 15 декабря эти посылки будут собраны. И с 15 декабря мы начнем передавать, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила, что российские военные спасли нескольких граждан Украины, сейчас они находятся в Курске. Омбудсмен попросила Киев позаботиться об их возвращении домой.

До этого омбудсмен сообщала, что на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины, а также представителей Красного Креста. По ее словам, пленные верят в свое скорое возвращение домой, а МККК обеспечивает их необходимыми лекарствами и одеждой. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с этими пленными.