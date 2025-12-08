ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 15:06

Озверевшему из-за пустяка и убившему соседку с сыном предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве соседки и ее сына в Подмосковье предъявили обвинение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозреваемому в убийстве соседки и ее шестилетнего сына в подмосковных Котельниках предъявили обвинение, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Следователи зафиксировали у погибших множественных травмы на голове.

По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение, — сказано в сообщении.

Известно, что обвиняемый около года жаловался, что ребенок из соседней квартиры слишком громко бегает и топает. В выходные дни подозреваемый ворвался в квартиру и жестоко избил семью.

34-летняя женщина и ее сын, которому через неделю должно было исполниться семь лет, скончались на месте. Тела обнаружила другая соседка после звонка отца ребенка, который не мог связаться с семьей. Дверь в квартиру оказалась открытой.

Ранее в селе Нагорном Новосибирской области задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сжечь соседей в их доме. В момент пожара внутри находились шесть человек: три женщины и трое детей.

