Российские бойцы взяли в плен двух переодетых в гражданское солдат ВСУ

В Красноармейске военнослужащие Центральной группировки войск взяли в плен двух солдат ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду для маскировки, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, украинское командование приказало солдатам ликвидировать гражданское население, пытающееся покинуть город.

При освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный. Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.