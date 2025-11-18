Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:31

Российские бойцы взяли в плен двух переодетых в гражданское солдат ВСУ

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Красноармейске военнослужащие Центральной группировки войск взяли в плен двух солдат ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду для маскировки, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, украинское командование приказало солдатам ликвидировать гражданское население, пытающееся покинуть город.

При освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный. Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

пленные
Минобороны
Красноармейск
одежда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.