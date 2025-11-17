Украина продолжит получать финансирование от Евросоюза, несмотря на коррупционные скандалы, поскольку лидеры стран таким образом стремятся сохранить собственную власть, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, политические режимы в странах ЕС оказались глубоко вовлечены в украинский конфликт и связанные с ним махинации.

Европейцы продолжают финансировать Украину на фоне коррупционного скандала. Все удивляются, почему они это делают? Ничего удивительного нет. Они не поддерживают Киев, а сохраняют свои политические режимы в странах, которые по уши погрязли в украинском конфликте и коррупции. Поэтому они вынуждены это делать и будут продолжать финансировать страну при любом раскладе. В противном случае им придется отвечать на очень неприятные вопросы как своим политическим оппонентам, так и налогоплательщикам, — высказался Килинкаров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Брюссель намерен разместить украинских бойцов в граничащих с Россией странах, поскольку хочет использовать их в качестве живого щита при возможном военном конфликте с Москвой. По его словам, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и минимизировать риски для собственного населения.