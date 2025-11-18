В промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием НАТО, которое может достаться ВС РФ, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в беседе с aif.ru. По словам эксперта, на складах остаются образцы СВЧ-пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия.

Сейчас решается вопрос: либо его уничтожить, что повлечет серьезные финансовые утраты, либо смириться с тем, что склады достанутся России, и таким образом расписаться в невозможности его вывезти, — отметил он.

По словам эксперта, западное оружие способно не только вызывать слепоту, но и разрушать когнитивные функции и лишать слуха. Поэтому российские профильные институты заинтересованы в получении этих образцов для детального изучения и возможного использования в научной деятельности, рассказал Иванников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие Центральной группировки войск устранили до 275 украинских военных на Красноармейском направлении за минувшие сутки. По данным ведомства, также речь идет о ликвидации танка ВСУ.