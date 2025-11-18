IT-эксперт предупредил об опасности цифрового следа

Цифровой след, который пользователь оставляет в Сети, может привести мошенников к важным персональным данным, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его словам, интернет — это «стеклянный дом», в котором всегда кто-то видит пользователя.

Цифровой след — это красивый термин. Назовите это персональными данными, и тогда риски станут более понятными. Через эту информацию мошенники могут получить доступ к вашему личному кабинету в банке, на «Госуслугах», в соцсетях и мессенджерах, — рассказал Комлев.

IT-эксперт отметил, что полностью удалить информацию из Сети не выйдет, однако призвал минимизировать риски и аккуратно вести себя в интернете. Он отметил, что цифровой след также может нести пользу — например, помочь в поисках потерявшегося человека.

Ранее в Киберполиции посоветовали удалить заброшенные аккаунты и компрометирующую информацию, чтобы избежать шантажа. Дополнительные меры включают мониторинг утечек, настройку приватности в соцсетях и очистку почты от писем со старыми паролями и логинами.