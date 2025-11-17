Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета В Киберполиции рекомендовали удалять старые аккаунты, чтобы избежать шантажа

Полностью стереть свой цифровой след в интернете невозможно, но можно минимизировать связанные с этим риски, сообщила пресс-служба Киберполиции. Ведомство рекомендовало удалить заброшенные аккаунты и компрометирующую информацию, чтобы избежать шантажа.

Для поиска всей информации о себе специалисты советуют использовать поисковые системы, вводя имя, e-mail и никнеймы, а также специальные сервисы. Обнаруженные компрометирующие данные можно удалить, воспользовавшись «правом на забвение» через обращение в поддержку поисковиков или к владельцам сайтов.

Дополнительные меры включают мониторинг утечек, настройку приватности в соцсетях и очистку почты от писем со старыми паролями и логинами. Также рекомендуется регулярно чистить кэш, куки и историю браузера.

Ранее в киберполиции рассказали, что при обнаружении критической уязвимости, с помощью которой можно получить данные с подключенных компьютеров и сканируемых документов, лучше отказаться от иностранных принтеров. Там отметили, что такая оргтехника не подходит для работы с конфиденциальной информацией.