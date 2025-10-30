Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:02

Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров

В МВД предложили не использовать импортные принтеры для конфиденциальных данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При обнаружении критической уязвимости, с помощью которой можно получить данные с подключенных компьютеров и сканируемых документов, лучше отказаться от иностранных принтеров, сообщили в УБК МВД России. В киберполиции отметили, что такая оргтехника не подходит для работы с конфиденциальной информацией.

Несмотря на уход брендов с российского рынка, оборудование продолжает поставляться в госучреждения, в том числе в организации критической информационной инфраструктуры, — говорится в материале.

При невозможности замены стоит изолировать устройства в отдельную сеть, запретить доступ в интернет и к серверной инфраструктуре. Также россиянам посоветовали отключить ненужные сетевые сервисы (LDAP, SMB, FTP) в настройках принтера.

Кроме того, в УБК напомнили, что даже принтерам необходимо регулярное обновление. Что касается критической информационной инфраструктуры и госсектора, то в этом случае рекомендуется переходить на российские решения с программным обеспечением из реестра Минцифры.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Астраханской области преступников, подозреваемых в создании компьютерного вируса «Медуза». Злоумышленники создали программу для кражи данных и криптокошельков. В ходе обысков у них были изъяты компьютерная техника, банковские карты и средства связи.

