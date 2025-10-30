Полиция задержала создателей печально известного вируса

Правоохранители задержали в Астраханской области преступников, подозреваемых в создании компьютерного вируса «Медуза», сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Два года назад они разработали программу для кражи данных и криптокошельков.

В мае этого года с помощью «Медузы» злоумышленники получили несанкционированный доступ к данным одного из учреждений Астраханской области и скопировали служебные файлы на свои серверы. В ходе обысков у задержанных были изъяты компьютерная техника, банковские карты и средства связи. Полиция установила, что фигуранты распространяли еще один вид вредоносного программного обеспечения, которое могло отключать системы защиты и формировать ботнеты для проведения масштабных кибератак. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает устанавливать соучастников и дополнительные эпизоды преступлений.

Ранее основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов.