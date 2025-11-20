Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:10

В Белом доме заявили о сливе секретной информации по Украине

Уиткофф предположил слив информации по украинскому мирному плану

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил утечку информации о новых американских предложениях по урегулированию украинского кризиса, сообщил телеканал Sky News. По данным канала, политик разместил соответствующее сообщение в социальной сети X, которое впоследствии удалил, что может свидетельствовать о случайной публикации предназначенного для конкретного адресата текста.

Должно быть, он получил это от К. — говорилось в публикации политика.

Ранее американские издания Financial Times и Axios обнародовали содержание нового плана США по урегулированию украинского кризиса. Согласно опубликованным данным, предложения предполагают признание Крыма и территорий Донбасса частью России. Документ также включает положения о придании русскому языку статуса государственного на Украине, официальном признании Украинской православной церкви, сокращении американской военной помощи Киеву и двукратном уменьшении численности ВСУ.

Кроме того, издание Politico со ссылкой на информированный источник сообщило о шоке украинских и европейских официальных лиц, узнавших о существовании нового плана урегулирования. По данным журналистов, Уиткофф начал разработку данного документа в конце октября после встречи со специальным представителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым в Майами.

Стив Уиткофф
США
Украина
информация
утечки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.