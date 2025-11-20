В Белом доме заявили о сливе секретной информации по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил утечку информации о новых американских предложениях по урегулированию украинского кризиса, сообщил телеканал Sky News. По данным канала, политик разместил соответствующее сообщение в социальной сети X, которое впоследствии удалил, что может свидетельствовать о случайной публикации предназначенного для конкретного адресата текста.

Должно быть, он получил это от К. — говорилось в публикации политика.

Ранее американские издания Financial Times и Axios обнародовали содержание нового плана США по урегулированию украинского кризиса. Согласно опубликованным данным, предложения предполагают признание Крыма и территорий Донбасса частью России. Документ также включает положения о придании русскому языку статуса государственного на Украине, официальном признании Украинской православной церкви, сокращении американской военной помощи Киеву и двукратном уменьшении численности ВСУ.

Кроме того, издание Politico со ссылкой на информированный источник сообщило о шоке украинских и европейских официальных лиц, узнавших о существовании нового плана урегулирования. По данным журналистов, Уиткофф начал разработку данного документа в конце октября после встречи со специальным представителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым в Майами.