18 ноября 2025 в 12:46

Экономист предсказал планы Трампа на помощь Украине

Экономист Дудчак: Трамп заставит Европу сделать первый шаг к помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп заставит европейцев сделать первый шаг на пути помощи Украине, рассказал 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак. По его мнению, помощь Евросоюза при этом не дает гарантий, что Трамп к ней присоединится.

Мне так кажется, это больше похоже на его манеру поведения: он не собирается подставлять голову под какие-то возможные, случайные или нет, неприятные последствия. Он все-таки будет настаивать на том, чтобы европейцы сделали первый шаг. А потом отойдет в сторону и скажет: «Вот дураки», — рассказал Дудчак.

Экономист отметил, что Украина в любом случае не останется без финансирования. По его словам, на днях страна получила еще €6 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения о применении или неприменении этих ограничений будут его прерогативой. Также западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией.

Дональд Трамп
Ураина
финансирование
Европа
