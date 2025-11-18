Стало известно о повреждении телецентра и телебашни на востоке Украины

Телецентр и телебашня получили повреждения в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает Telegram-канал генерального прокурора Украины. В ночь на 18 ноября в регионе сработала воздушная тревога. Утром исполняющий обязанности главы военной администрации региона Владислав Гайваненко заявил о повреждении инфраструктуры в двух районах.

Днепр (украинское название Днепропетровска. — NEWS.ru). Повреждены <...> здание телецентра, <...> телебашня, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили село Нечаевка, расположенное в Днепропетровской области. Продвинуться вглубь получилось благодаря силам группировки войск «Восток». Кроме того, удалось взять под контроль поселок Цегельное в Харьковской области.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины потеряли более роты солдат в селе Гай Днепропетровской области. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Кроме того, по словам источника, противник лишился 10 единиц техники.