Россия освободила еще одно село в Днепропетровской области Российские военные освободили село Нечаевка в Днепропетровской области

ВС России освободили село Нечаевка, расположенное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что продвинуться вглубь удалось благодаря силам группировки войск «Восток». Также по информации министерства, удалось освободить поселок Цегельное в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка Днепропетровской области, — отметили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ опубликовало изображение военнослужащего с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор Газа» «Туман» 1995 года.

Также в ведомстве сообщили со ссылкой на командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, что вооруженные силы России завершили зачистку улицы Васильковой в Купянске. По его словам, отряд продолжал выбивать украинских военных из города.