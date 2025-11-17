Раскрыты потери ВСУ при освобождении села Гай в Днепропетровской области ТАСС: ВСУ потеряли больше роты солдат при освобождении села Гай Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более роты солдат в селе Гай Днепропетровской области, когда его пришли освобождать ВС РФ, сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В ходе ожесточенных боев противник потерял свыше роты живой силы из состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ и до 10 единиц техники, — отметил источник агентства.

Ранее командир штурмовой группы с позывным Док рассказал, что солдаты ВСУ стали убегать через собственные минные поля и растяжки, когда российские войска начали штурмовать село Орестополь в Днепропетровской области. По его словам, в панике несколько бойцов противника случайно подорвались на своих же взрывных устройствах.

До этого Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор Газа» «Туман» 1995 года.