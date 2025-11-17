ВСУ в ужасе бросились на мины при штурме ВС России Орестополя Командир Док: ВСУ бросились на свои мины при штурме Орестополя российской армией

Солдаты ВСУ стали убегать через собственные минные поля и растяжки, когда российские войска начали штурмовать село Орестополь в Днепропетровской области, заявил командир штурмовой группы с позывным Док. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», в панике несколько бойцов противника случайно подорвались на своих же взрывных устройствах.

Бегут, забывая, что они сами поставили мины, растяжки. Там ряд мин, на которых же они сами подрываются, — рассказал Док.

Командир штурмовиков также отметил, что им удалось взять в плен 62-летнего украинского солдата. Мужчина признался, что был мобилизован, когда пошел в магазин за хлебом, а после отправили на фронт. Док подчеркнул, что у бойца не было ни желания воевать, ни умения даже держать в руках оружие.

Ранее командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима сообщил, что иностранные наемники сложили оружие в населенном пункте Орестополь. Солдаты удачи не хотят воевать с ВС РФ и заявили, что приехали на Украину только ради денег.