Похищенная мошенниками женщина умерла после наказания в тысячу приседаний В Камбодже мошенники похитили женщину и наказали ее тысячей приседаний

Жительницу Таиланда замучили до смерти в камбоджийском лагере мошенников, заставив делать тысячу приседаний в наказание за невыполнение дневной нормы вымогательства в 100 тыс. бат (250 тыс. рублей), сообщает The Chosun Daily. 26-летняя женщина потеряла сознание во время пытки и скончалась, несмотря на попытки надзирателей привести ее в чувство электрошокером.

Преступная группировка удерживала более 100 граждан Таиланда для телефонного мошенничества. После гибели женщины преступники попытались тайно кремировать тело в буддийском храме Пномпеня, но благотворительная организация предотвратила это и передала останки посольству.

В лагере зафиксировано уже четыре смертельных случая. Муж погибшей остается в розыске. Расследование продолжается при содействии таиландских и камбоджийских властей.

Ранее Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над стратегическими объектами у тайской границы, включая печально известный KK Park, где действовали нелегальные кол-центры с принудительным трудом. В ходе спецоперации освободили 2198 человек, среди них были и россияне. Также изъяли оборудование для международных мошеннических схем, включая терминалы Starlink.