Туроператор рассказала, как подготовиться к семейному путешествию Туроператор Фомина: перед семейным путешествием нужно составить программу отдыха

Перед семейным путешествием рекомендуется заранее составить программу отдыха — важно, чтобы в этом поучаствовал каждый, заявила «Вечерней Москве» туроператор Алена Фомина. Она посоветовала всем членам семьи составить как минимум два или три варианта досуга на каждый день.

Совместное планирование позволит избежать конфликтов и недопонимания во время отдыха, отметила Фомина. При этом, по ее мнению, следует быть готовым к внезапному появлению новых идей и маршрутов. Важно адаптироваться под ситуации и учитывать интересы каждого.

При подготовке к путешествию важно не пытаться сделать все в одиночку. В противном случае можно эмоционально выгореть до начала отдыха. Эксперт посоветовала делегировать обязанности детям и родственникам. Например, мужу составить перечень покупок в магазине, а детям составить список вещей, которые они должны собрать.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что спрос на зарубежные поездки в новогодние праздники может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом. По его оценкам, количество таких путешествий способно достичь 1,4 млн.