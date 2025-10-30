Россиянам назвали самые горячие направления новогоднего туризма Горин: число зарубежных турпоездок на Новый год может вырасти на 21%

Спрос на зарубежные поездки в новогодние праздники может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его оценкам, которые приводит газета «Ведомости», количество таких путешествий способно достичь 1,4 млн.

Горин объясняет этот рост укреплением рубля и реализацией отложенного спроса. Самыми популярными направлениями на новогодние каникулы стали Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай.

Туроператоры также подтвердили изданию эту тенденцию. Anex сообщил о росте продаж туров за границу на 40% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Tez Tour фиксировала увеличение на 21% за февраль-октябрь.

Ранее турэксперт Лара Ковалькова заявляла, что российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты главного преимущества — доступности цен. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве.