Удары по ТЭС, чипы на «мобиках», боец-бабушка: как ВСУ атакуют РФ 18 ноября

За прошедшие сутки над регионами РФ были уничтожены почти 50 беспилотников ВСУ. Противник совершил беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР. В Днепропетровской области украинские солдаты бегут с позиций и подрываются на собственных минах. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

За сутки над регионами РФ сбили почти 50 БПЛА

17 ноября с 20:00 до 23:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Нападению подверглись четыре области страны.

«10 [сбито] — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, два — над территорией Смоленской области, один — над территорией Воронежской области», — рассказали в ведомстве.

В течение ночи над РФ был ликвидирован 31 украинский дрон, добавили в Минобороны. Атакам подверглись восемь регионов страны.

В министерстве отметили, что наибольшее количество БПЛА сбили над Воронежской и Тамбовской областями. В этих регионах перехватили и уничтожили по 10 беспилотников. Над Ростовской и Ярославской областями ликвидировали по три летательных аппарата, а над Смоленщиной — два. Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили по одному БПЛА противника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом были ликвидированы 11 дронов.

«По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра», — сообщил он.

Глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что над регионом были уничтожены пять дронов. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

ПВО РФ Фото: МО РФ

ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР

ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов.

«Повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме», — заявил Пушилин.

В Белгородской области пострадали два человека из-за атак беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки над Белгородской областью были сбиты 49 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ шесть раз обстреляли регион, выпустив по нему 24 боеприпаса. Гладков также заявил, что повреждения получили автомобили, частные и многоквартирные дома, а также коммерческие помещения.

В Корочанском районе Белгородской области пострадали два человека в результате атаки беспилотников на коммерческие объекты, сообщил Гладков. По его словам, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший — сотрудник МЧС. Он получил ранения, мужественно борясь с огнем», — заявил Гладков.

Он добавил, что БПЛА полностью уничтожили три коммерческих объекта. На месте ЧП работали 108 специалистов и 34 единицы техники, которые ликвидировали очаги возгорания, сообщил губернатор. По его словам, были зафиксированы повреждения в частном секторе — выбитые окна и поврежденный забор в одном из домов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В результате удара БПЛА по городу Короче загорелась кровля торгового центра «Вокзальный», заявил Гладков.

«От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка», — отметил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало информацию Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух женщин по подозрению в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, противник мог использовать полученную информацию для нанесения ударов по личному составу и технике.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России и Украины, 1978 и 1981 г. р., подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб», — отметили в ФСБ.

В Днепропетровской области военные ВСУ бегут с позиций и подрываются на собственных минах

Солдаты ВСУ убегали через собственные минные поля, когда российские войска начали штурмовать село Орестополь в Днепропетровской области, заявил командир штурмовой группы с позывным Док.

ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Бегут, забывая, что они сами поставили мины, растяжки. Там ряд мин, на которых же они сами подрываются», — рассказал он.

Командир штурмовиков также отметил, что российские военные взяли в плен 62-летнего украинского солдата. Мужчина подчеркнул, что был мобилизован, когда пошел в магазин за хлебом. Затем его отправили на фронт. Док добавил, что у бойца не было желания воевать, он не умел держать в руках оружие.

Украинский солдат скрывался в подвале под видом бабушки

В Судже военнослужащий ВСУ скрывался в подвале под видом пожилой женщины, сообщил настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений. По его словам, украинец надел дамский наряд поверх военной формы, но его быстро разоблачили.

«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — рассказал собеседник.

На Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак

Боец ВСУ предложил чипировать мобилизованных, как собак, чтобы уменьшить количество случаев дезертирства. Он отметил, что бежавших из рядов ВСУ можно будет выследить по GPS и вернуть в часть.

ВС Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задался вопросом военный.

