Дежурные средства ПВО сбили пять дронов над российскими регионами Минобороны России: средства ПВО за пять часов нейтрализовали пять дронов ВСУ

В течение пяти часов, с 8:00 до 13:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись два региона.

Три БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Курской области, — уточнили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.

В Тамбовской области осколки нейтрализованного БПЛА попали на территорию одного из предприятий. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что при инциденте никто не пострадал.

Перед этим российские военные показали, какой комплекс мер был принят для защиты артиллерийских орудий от атак украинских дронов. Командир орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки «Центр» с позывным Тихий рассказал, что для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.