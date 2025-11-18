Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:36

Дежурные средства ПВО сбили пять дронов над российскими регионами

Минобороны России: средства ПВО за пять часов нейтрализовали пять дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В течение пяти часов, с 8:00 до 13:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись два региона.

Три БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Курской области, — уточнили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.

В Тамбовской области осколки нейтрализованного БПЛА попали на территорию одного из предприятий. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что при инциденте никто не пострадал.

Перед этим российские военные показали, какой комплекс мер был принят для защиты артиллерийских орудий от атак украинских дронов. Командир орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки «Центр» с позывным Тихий рассказал, что для защиты гаубиц «Мста-Б» используются специальные антидроновые покрывала и естественные средства маскировки.

БПЛА
Украина
ПВО
ВС РФ
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Токио испугались допускать российских стрелков до Сурдлимпиады
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.