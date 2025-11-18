Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ночь на 18 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по десять БПЛА сбиты над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по три — над территориями Ростовской и Ярославской областей, два — над территорией Смоленской области и по одному — над территориями Брянской, Курской и Орловской областей», — сообщили в МО РФ.

