18 ноября 2025 в 14:37

Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой

Музкритик Бабичев: уход танцоров коммерчески не выгоден Булановой

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Решение певицы Татьяны Булановой о разрыве партнерских отношений с танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными может оказаться невыгодным для артистки в коммерческом плане, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, исполнительница может столкнуться с потерей дополнительного дохода в преддверии новогодних праздников.

История с Булановой и ее подтанцовкой могла разрешиться по-другому. Если есть ресурс, который может быть источником заработка путем дополнительных мероприятий на корпоративах, тем более перед Новым годом, то расставаться, как мне кажется, неправильно. То есть если это тренд этого года, то его нужно было поддержать хотя бы до 1 января. Потому что понятно, что произойдет отток внимания, когда будет набрана новая аудитория. И с точки зрения коммерческой составляющей лично для Булановой это, может быть, не будет в плюс, — поделился Бабичев.

Ранее стало известно, что Буланова прекратила сотрудничество с Максимом и Аленой Алалыкиными. По словам артистки, между ними возник конфликт, в ходе которого коллеги повели себя неподобающе.

