Российский ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2», предназначенный для поражения наземных целей с использованием боевой части, уничтожил пункт управления дронами Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по словам главы региона, во время операции был ликвидирован личный состав противника.

Разведдрон засек группу украинских военных среди разрушенных построек и вычислил место, где противник разместил пункт управления БПЛА. Наши бойцы подняли в воздух «Молнию-2». Один точный удар — и цель вместе с личным составом выведена из строя, — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Источник в силовых структурах подтвердил первые потери среди бойцов женского пола.

До этого командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик рассказал, что на подступах к Купянску Вооруженные силы РФ ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ. Он также добавил, что в городе было освобождено 25 зданий, однако предстоит зачистить еще 130 объектов.