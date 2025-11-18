Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:24

Женщин в рядах ВСУ отправляют в штурмовики

ТАСС: ВСУ направляют женщин в штурмовые группы на Сумском направлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, среди них подтверждены первые потери.

На Сумском направлении командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Там отметили, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

ВСУ
штурмовики
женщины
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Бразильский офицер назвал главную проблему ВСУ на фронте
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.