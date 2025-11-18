Женщин в рядах ВСУ отправляют в штурмовики ТАСС: ВСУ направляют женщин в штурмовые группы на Сумском направлении

Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, среди них подтверждены первые потери.

На Сумском направлении командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Там отметили, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.