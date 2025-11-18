Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова

Побег президента Украины Владимира Зеленского из страны вслед за секретарем совета нацбезопасности Рустемом Умеровым был бы хорошим вариантом, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также подчеркнул, что Россия готова к любым переговорам, если к ним будет готова украинская сторона, передает корреспондент NEWS.ru.
Мы к любым переговорам готовы, если на них реально готова украинская сторона. Посмотрим. С нашей стороны профессиональная делегация во главе с [помощником президента РФ Владимиром] Мединским. Что касается того, что все разбегаются с Украины. Публика типа Зеленского, если бы сбежала с Украины, то было бы хорошо. Но пока не похоже, — отметил Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. По его словам, Киев на переговорной площадке в Турции предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.
До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.