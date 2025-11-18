Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:33

Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова

Слуцкий посчитал предпочтительным побег Зеленского с Украины вслед за Умеровым

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Побег президента Украины Владимира Зеленского из страны вслед за секретарем совета нацбезопасности Рустемом Умеровым был бы хорошим вариантом, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также подчеркнул, что Россия готова к любым переговорам, если к ним будет готова украинская сторона, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы к любым переговорам готовы, если на них реально готова украинская сторона. Посмотрим. С нашей стороны профессиональная делегация во главе с [помощником президента РФ Владимиром] Мединским. Что касается того, что все разбегаются с Украины. Публика типа Зеленского, если бы сбежала с Украины, то было бы хорошо. Но пока не похоже, — отметил Слуцкий.

Ранее Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. По его словам, Киев на переговорной площадке в Турции предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.

