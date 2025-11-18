Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:25

В ряде стран начался сбой в работе популярной соцсети

Крупный сбой произошел в работе соцсети X

Фото: IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press
Крупный сбой произошел в работе соцсети X, следует из данных сервиса Downdetector. Отмечается, что платформа не работает сразу в нескольких странах.

Согласно данным сервиса, 60% пользователей выразили недовольство работой приложения, 28% — работой сайта. Еще 11% человек не могут подключиться к серверам. Сбой, в частности, наблюдается в США и Франции.

Ранее российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare. Согласно данным сервиса, всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, и количество жалоб резко возросло до 735 за час. Пользователи сталкиваются с несколькими серьезными проблемами: они не могут загрузить веб-сайты, а также испытывают трудности с доступом к серверам.

До этого в работе мобильного приложения «Сбера» произошел сбой. Согласно данным Downdetector, основной пик жалоб пришелся на период с 06:00 до 08:00, когда поступило более 1300 обращений. В пресс-службе банка позже сообщили, что все сервисы банка возобновили работу в штатном режиме.

