18 ноября 2025 в 16:21

В России предложили наказывать за езду детей на питбайках

МВД России предложило внести в КоАП ответственность за езду детей на питбайках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России следует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив ответственность за использование питбайков детьми, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин на заседании комитета по молодежной политике. По его словам, нужно установить санкции, включая задержание транспортного средства и его возможную конфискацию по решению суда.

Нужно издать отдельное постановление правительства в части урегулирования процессов в правилах [дорожного движения], чтобы в последующем <…> установить ответственность в КоАП, серьезную, в этой части, с задержанием транспортного средства, — отметил Кузин.

Руководитель отметил, что отдельное внимание уделяется безответственному поведению родителей, допускающих такие нарушения. Он также выразил надежду, что необходимые изменения будут введены к следующему сезону. Генерал-майор добавил, что при законодательном признании питбайков транспортными средствами они будут подлежать обязательной регистрации в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году на 30% увеличилось число смертельных ДТП по вине 14–16-летних участников дорожного движения. Количество аварий, совершенных детьми до 10 лет, выросло на 20%.

