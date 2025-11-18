В Архангельской области добыли два уникальных алмаза В Архангельской области добыли два алмаза весом 55,96 и 135,75 карата

Два алмаза ювелирного качества добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цыбульский в Telegram-канале. Глава региона отметил, что вес камней составил 55,96 и 135,75 карата. По словам Цыбульского, это большая удача для алмазодобытчиков.

Эти кристаллы стали третьей и четвертой крупными находками в этом году и 50-м и 51-м уникальными алмазами за всю историю разработки карьера, — подчеркнул губернатор.

Цыбульский добавил, что каждый камень отличается исключительной чистотой и прозрачностью. Форму камней он назвал впечатляющей от природы.

