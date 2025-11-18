Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза

В Архангельской области добыли два алмаза весом 55,96 и 135,75 карата

Фото: t.me/Tsybulskiy_A*
Два алмаза ювелирного качества добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цыбульский в Telegram-канале. Глава региона отметил, что вес камней составил 55,96 и 135,75 карата. По словам Цыбульского, это большая удача для алмазодобытчиков.

Эти кристаллы стали третьей и четвертой крупными находками в этом году и 50-м и 51-м уникальными алмазами за всю историю разработки карьера, — подчеркнул губернатор.

Цыбульский добавил, что каждый камень отличается исключительной чистотой и прозрачностью. Форму камней он назвал впечатляющей от природы.

Ранее геологи и палеонтологи откопали янтарь возрастом более 100 млн лет на территории Кемеровской области. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что камень обнаружили в Шестаковском комплексе.

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината, который входит в госкорпорацию «Ростех», до этого нашли огромный образец балтийского самоцвета. Вес камня превышал два килограмма. В пресс-службе предприятия назвали находку крупнейшей с 2021 года.

