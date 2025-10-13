Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:24

Уникальный алмаз обнаружен в Архангельской области

Губернатор Цыбульский сообщил о находке алмаза весом 340 карат под Архангельском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области был обнаружен крупнейший за всю историю его разработки алмаз, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Вес уникального природного кристалла составляет 340 карат, что делает его одним из пяти самых больших алмазов, когда-либо найденных на территории современной России.

Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба — алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России, — написал Цыбульский.

Губернатор также отметил, что камень отличается не только впечатляющими размерами, но и исключительными качественными характеристиками, определяющими его высокую рыночную стоимость. Согласно приведенным данным, драгоценные камни подобного класса составляют не более 2% от общего объема добываемых природных алмазов.

Ранее США официально разрешили ввоз определенных категорий алмазов российского происхождения до 1 сентября 2026 года. Соответствующая лицензия была опубликована на официальном сайте Минфина после проведения необходимых административных процедур.

Россия
Архангельская область
Александр Цыбульский
алмазы
