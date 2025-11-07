Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:24

Янтарь возрастом свыше 100 млн лет откопали в Кузбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области геологи и палеонтологи откопали янтарь возрастом свыше 100 млн лет, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на губернатора Кузбасса Илью Середюка. Камень обнаружили на территории Шестаковского комплекса.

Там ученые нашли фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров и остатки панцирных вымерших пресмыкающихся. Помимо этого, специалисты обнаружили редкие экземпляры древних растений и окаменевшие шишки.

По словам губернатора, найденные экспонаты уже представили на одной из выставок. Экспозицию расположили в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.

Ранее в Выборге обнаружили старинный кинжал, предположительно, относящийся к XIX веку. Предмет нашли рабочие во время укрепления эскарпа на Северном валу.

