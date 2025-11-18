Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:11

Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов

Онищенко: модификация генов представляет опасность из-за биологического оружия

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игры с модификацией генов опасны по той причине, что они помогают в создании биологического оружия, заявил на пресс-конференции академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнил, как в начале 2000-х от сибирской язвы погибли американские журналисты, передает корреспондент NEWS.ru.

Это большое достижение, хотя оно таит в себе тоже опасности. С одной стороны, мы можем повышать уровень белка в том или ином продукте, улучшать его качества, свойства. С другой стороны, мы должны понимать, что есть люди, государства, которые хотят сделать зло. К этому относится и биологическое оружие, — заявил Онищенко.

По словам Онищенко, ядерное оружие вряд ли кто применит, в отличие от рецептуры какого-нибудь модифицированного возбудителя. Спикер в своей речи упомянул США.

В 2001 году они применили сибирскую язву, боевую рецептуру, которая была сделана американскими военными микробиологами, у себя в стране. У них возникла вспышка, умерло девять известных журналистов, потом где-то человека 22 заболело. Эта боевая рецептура была сделана на принципе устойчивости ко всем антибиотикам. Человек болеет, но лечить его нельзя, — заключил спикер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия. По словам американского лидера, последствия этого «невероятно опасны».
