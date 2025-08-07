Российские ученые разработали быстрый тест на пять опасных инфекций В Роспотребнадзоре разработали тест для выявления сибирской язвы, холеры и чумы

Комплексный тест для выявления пяти опасных инфекционных заболеваний — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии — был разработан российскими учеными, он может обнаружить возбудитель в течение часа, сказано на официальном сайте Роспотребнадзора. В частности, его представили специалисты Российского противочумного института «Микроб» совместно с институтом ведомства. Уточняется, что в настоящее время риски завоза этих патогенов из-за рубежа сохраняются.

Новый тест способен обнаруживать возбудитель одной из пяти инфекционных болезней человека в течение 60 минут. Тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток, — сказано в сообщении.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что российским туристам стоит по возможности отказаться от отдыха в Турции. Так он отреагировал на сообщения о том, что на турецких курортах обнаружили провоцирующую холеру бактерию.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки лихорадки чикунгунья власти китайской провинции Гуандун вновь вводят ограничения, напоминающие времена COVID-19. Только в июле в городе Фошань зарегистрировано 7000 случаев, а общее число заражений превысило 10 тысяч.