Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России

18 ноября 2025 в 16:07

Силуанов: Россия подготовила ответный пакет мер на случай конфискации ее активов

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова применить симметричные меры в ответ на возможную конфискацию своих активов за рубежом, заявил министр финансов Антон Силуанов. Соответствующий пакет ответных действий уже разработан и ожидает своего применения в случае реализации недружественных шагов, передает корреспондент NEWS.ru.

[Меры будут] аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений, — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Как следует из документа, дефицит финансирования Киева на период 2026–2027 годов является весьма существенным.

Прежде глава депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что компания хранит €193 млрд (18 трлн рублей) замороженных активов России. По ее словам, из них €180 млрд (16 трлн рублей) принадлежат ЦБ РФ.

