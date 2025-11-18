В Ростехе рассказали о новинке для дронов-перехватчиков

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил новую мобильную радиолокационную станцию для контроля воздушного пространства, сообщила пресс-служба компании. Разработка предназначена для наведения беспилотников-перехватчиков на воздушные цели.

Компактная РЛС оснащена автономными системами электропитания, позиционирования и ориентации. Она способна интегрироваться с различными оптико-тепловизионными средствами и передавать радиолокационную информацию на автоматизированные командные пункты.

Ключевой функцией новой станции является управление беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для перехвата. Это позволяет осуществлять кинетическое уничтожение потенциально опасных воздушных целей.

Ранее стало известно, что Россия планирует продемонстрировать более 850 экспонатов продукции военного назначения, в том числе свыше 110 реальных образцов, на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2025. В списке основных экспонатов числятся беспилотные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», а также авиационный двигатель «Изделие 177С».