Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники Россия покажет на Dubai Airshow 2025 более 850 экспонатов военной продукции

Россия планирует продемонстрировать более 850 экспонатов продукции военного назначения, в том числе свыше 110 реальных образцов на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, сообщается на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В числе ключевых экспонатов — беспилотные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», а также авиационный двигатель «Изделие 177С».

Всего будет представлено более 850 экспонатов ПВН, из них более 110 образцов, среди которых: перспективный многофункциональный истребитель Су-57Э (с авиационными средствами поражения), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М с авиационными средствами поражения, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, — сказано в сообщении.

Ранее авторы Military Watch Magazine сообщили, что российские истребители пятого поколения Су-57 получили новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, дающие преимущество при подавлении систем противовоздушной обороны противника. По данным источника, эти возможности уникальны, истребители НАТО пока не имеют аналогов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.