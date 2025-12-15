В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам

В Москве с 18 декабря по 28 февраля в Мультимедийном пространстве «Большая Страна» на Пятницкой улице пройдет зимняя выставка «Пушистая зима в Большой Стране: любимые питомцы и фольклор». Гостям расскажут о легендах со всех регионов страны.

Посетителям будут доступны три тематических пространства: фольклор, елочные украшения и семейная жизнь питомцев. На экспозициях расскажут о животных, выступавших проводниками в мифах и легендах, также будут представлены советские обычные и елочные игрушки в виде домашних питомцев.

В рамках выставки состоится показ фотографий питомцев, изображенных в кругу своих хозяев. Также посетители смогут увидеть фильмы о животных «Мой дикий друг» и «Поймай собаку, если сможешь».

Ранее сообщалось, что в Москве на площадке Национального центра «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок». Посетителей будут ждать различные испытания и строгий сюжет — на выставке представлены различные регионы России, а сама она поделена на тематические зоны.