18 ноября 2025 в 17:03

Вице-мэр Воронежа Бородина обвинила жителей города в токсичности

Воронеж, Россия Воронеж, Россия Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
Уровень токсичности и благодарности у жителей Воронежа отличается, заявила вице-мэр города Людмила Бородина на сессии «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» на X Форуме предпринимателей. Видеозапись ее выступления распространилась в соцсетях и вызвала массу возмущения. Вместе с тем пользователи Сети обратили внимание на сумку люксового бренда, с которой Бородина пришла на мероприятие.

Чиновница поинтересовалась, были ли граждане в других городах, критикуя чистоту территории. Для сравнения вице-мэр привела Санкт-Петербург и Москву с их уровнем благоустройства.

Наши люди, которые работают для бизнеса и горожан, работают практически круглосуточно для того, чтобы нам было хорошо. Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой, — заявила чиновница.

По словам Бородиной, ее разрывает на «тысячу маленьких медвежат». Она призвала жителей пальцем показать, где чище, чем в Воронеже, который «выжимает все, что может», в рамках согласованного бюджета.

Поводом для скандала стала сумочка Louis Vuitton за 500 тыс. рублей под столом у Бородиной. По последним данным, ее зарплата составляет 241 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Воронежской области крыша строящегося склада в пригороде получила повреждения из-за атаки ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что ночью было сбито девять БПЛА противника, но никто не пострадал.

Воронеж
чиновники
население
жители
