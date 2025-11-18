Депутат Госдумы рассказала, кто виноват в случившейся в Балашихе трагедии Останина: близкие матери убитого ребенка виноваты в трагедии в Балашихе

В трагедии, случившейся в Балашихе, виноваты родственники матери убитого ребенка, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по материнству, отцовству и семейным делам Нина Останина. Она добавила, что ответственность за произошедшее также лежит на органах опеки. Останина пояснила, что никто не обращал достаточного внимания на проблемы семьи, в которой жил погибший мальчик.

Мне кажется, что самая главная вина лежит на <…> тех, кто допустил [это] вообще, видя, что эта женщина может причинить вред ребенку. <…> Я не снимаю вину с родственников. <…> [Также] органы опеки. Вот первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки, — сказала парламентарий.

Ранее Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для матери, которая обезглавила своего шестилетнего сына. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие.

До этого стало известно, что инцидент с обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительницей Балашихи привел к возбуждению еще одного уголовного дела. Речь идет о халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития. Минимальная санкция по статье подразумевает штраф в размере до 120 тыс. рублей.