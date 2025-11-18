Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 16:38

Депутат Госдумы рассказала, кто виноват в случившейся в Балашихе трагедии

Останина: близкие матери убитого ребенка виноваты в трагедии в Балашихе

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В трагедии, случившейся в Балашихе, виноваты родственники матери убитого ребенка, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по материнству, отцовству и семейным делам Нина Останина. Она добавила, что ответственность за произошедшее также лежит на органах опеки. Останина пояснила, что никто не обращал достаточного внимания на проблемы семьи, в которой жил погибший мальчик.

Мне кажется, что самая главная вина лежит на <…> тех, кто допустил [это] вообще, видя, что эта женщина может причинить вред ребенку. <…> Я не снимаю вину с родственников. <…> [Также] органы опеки. Вот первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки, — сказала парламентарий.

Ранее Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для матери, которая обезглавила своего шестилетнего сына. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие.

До этого стало известно, что инцидент с обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительницей Балашихи привел к возбуждению еще одного уголовного дела. Речь идет о халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития. Минимальная санкция по статье подразумевает штраф в размере до 120 тыс. рублей.

Россия
депутаты
Нина Останина
Госдума
Балашиха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вклады под 30%: где есть, сколько можно заработать, что с ними не так
Косметолог назвала причины развития акне после массажа лица
Полыхающая после взрыва квартира в Казани попала на видео
В российском городе-миллионнике прогремел взрыв
Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Дальше
Самое популярное
Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.