Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела

Инцидент с обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительницей Балашихи привел к возбуждению еще одного уголовного дела, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, речь идет о халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития. Минимальная санкция по статье подразумевает штраф в размере до 120 тыс. рублей. Максимальная грозит арестом на срок до трех месяцев.

По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, — сказано в сообщении.

По версии следствия, должностные лица не приняли меры ограничения и не лишили родительских прав фигурантку уголовного дела об убийстве ребенка. При этом женщина с диагностированной шизофренией находилась на учете у психиатра, объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительнице Балашихи Елене предъявлено обвинение в убийстве, она признала вину. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, сегодня, 18 ноября, следствие будет ходатайствовать перед судом о ее аресте.