Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:08

Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела

СК возбудил дело о халатности после убийства ребенка матерью в Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инцидент с обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительницей Балашихи привел к возбуждению еще одного уголовного дела, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, речь идет о халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития. Минимальная санкция по статье подразумевает штраф в размере до 120 тыс. рублей. Максимальная грозит арестом на срок до трех месяцев.

По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, — сказано в сообщении.

По версии следствия, должностные лица не приняли меры ограничения и не лишили родительских прав фигурантку уголовного дела об убийстве ребенка. При этом женщина с диагностированной шизофренией находилась на учете у психиатра, объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительнице Балашихи Елене предъявлено обвинение в убийстве, она признала вину. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, сегодня, 18 ноября, следствие будет ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Балашиха
халатность
убийства
Следственный комитет
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.